Zwei Mal Cider unter den Top-Fünf-Werbevideos auf Youtube in Österreich

Strongbow und Stibitzer führen das Ranking von Youtube-Mutter Google an – Aktionsfinder, Billa und McDonald's folgen

Wien – Die österreichischen Youtube-Nutzer mögen ihren Apfelmost, zumindest, wenn man nach dem Werbevideo-Ranking von Google geht: Für die Monate Juli, August und September wertete die Google-Mutter wieder aus, welche Werbungen auf der Videoplattform am öftesten geschaut wurden. Auf Platz eins landet der Spot "Strongbow – A fresh remix of apples over ice", gleich danach der Spot für den Cider "Stibitzer". Die fünf Bestplatzierten im Überblick:

1. Platz: "Strongbow – A fresh remix of apples over ice"

wirz wien

2. Platz: Stibitzer

stibitzer

3. Platz: Aktionsfinder

aktionsfinder

4. Platz: "Billa – Nachhaltigkeit beginnt in der Nachbarschaft"

billa

5. Platz: "Devil's Kitchen bei McDonald's"

mcdonaldsat

Für das Ranking wurden laut Google die österreichischen Klicks auf Werbevideos auf Youtube im dritten Quartal 2017 gemessen. Dabei wurden nur Videos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen konnten. (red, 20.10.2017)