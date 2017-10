Irakische Armee erobert letztes Kurdengebiet in Provinz Kirkuk zurück

Die Offensive von Streitkräften und verbündeten Milizen zwingt die Peschmerga zum Rückzug

Kirkuk – Irakische Truppen haben in der Provinz Kirkuk das letzte von kurdischen Peschmerga-Kämpfern gehaltene Gebiet zurückerobert. Armee, Polizei und Anti-Terror-Einheiten seien in das Zentrum der Region Altun Kupri im Norden der Provinz vorgedrungen, sagte ein Sicherheitsvertreter am Freitag.

Es habe "Zusammenstöße" gegeben, die drei Stunden gedauert haben haben sollen. Die Truppe startete am Morgen ihre Offensive auf Altan Kupri. Es war nicht klar, ob es bei den Gefechten Tote gegeben hat.



Die irakischen Einheiten hätten die Landesflagge auf einem Verwaltungsgebäude hissen können, sagte der Sicherheitsvertreter. Die Gegend liegt nur rund 50 Kilometer von Erbil entfernt, der Hauptstadt der Kurden im Nordirak.

Kämpfer aus ölreicher Provinz verdrängen

Die irakischen Streitkräfte und mit ihnen verbündete schiitische Milizen hatten eine Offensive gestartet, um Peschmerga-Kämpfer aus der ölreichen Provinz Kirkuk sowie aus den Provinzen Dijala und Ninive zu verdrängen. Es gab zwar vereinzelt Gefechte; meist zogen sich die Peschmerga aber auf Grundlage einer Vereinbarung einiger kurdischer Anführer mit Bagdad zurück.

Die Spannungen zwischen Bagdad und der kurdischen Regionalregierung waren nach dem Referendum der Kurden vom 25. September eskaliert. Die Kurden hatten dabei fast geschlossen für eine Unabhängigkeit gestimmt. (APA, Reuters, 20.10.2017)