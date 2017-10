"Kevin Can Wait": Kevin James und Leah Remini wieder vereint

Zweite Staffel auf Amazon mit dem Traumpaar aus "King of Queens"

Berlin/Wien – Mit der CBS-Serie "King of Queens" wurden Kevin James und Leah Remini als Doug und Carrie Heffernan berühmt. Nach dem Ende der gefeierten Sitcom drehte James zwar Kinohits wie "Der Kaufhaus Cop", kehrte im Vorjahr aber mit einer neuen Comedyserie zurück: In "Kevin Can Wait" spielt James den Polizist Kevin, der eigentlich in Frühruhestand gegangen ist, dann aber doch wieder als Securityarbeiter Geld verdienen muss.

Nun ist die zweite Staffel beim US-Sender CBS gestartet. Hierzulande sind die neuen Folgen beim Streamingdienst Amazon zu sehen. Darin muss sich Kevin nach dem Tod seiner Frau den Herausforderungen eines alleinerziehenden Vaters stellen. Nach ihrem Gastauftritt in der ersten Staffel ist auch Leah Remini wieder dabei. Dieses Mal in einer größeren Rolle.

amazon video de

Um seine Kinder zu versorgen, kehrt Kevin wieder ins Arbeitsleben zurück und nimmt einen Job in der Sicherheitsfirma von Vanessa Cellucci (Leah Remini) an. Wie schon bei ihrem gemeinsamen Undercover-Einsatz macht ihm das ungewöhnliche Verhältnis zu seiner Kollegin das Leben nicht unbedingt leichter. (APA, red, 20.10.2017)