Elektronischer Handel verhalf Paypal zu Gewinnsprung im Quartal

Steigerung um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Eine Zunahme beim elektronischen Handel hat dem Internet-Bezahldienst Paypal einen Gewinnsprung von fast 18 Prozent beschert. Der US-Konzern gab am Donnerstag nach Börsenschluss in New York für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 380 Millionen Dollar (323,43 Mio. Euro) nach 323 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum bekannt. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar.

Hintergrund

PayPal profitiert seit längerem vom zunehmenden Handel im Internet. Die frühere Tochter des Internet-Auktionshauses Ebay wickelt seit Ende der 90er Jahre Online-Zahlungen ab. Im nachbörslichen Handel legte die Paypal-Aktie mehr als drei Prozent zu. (APA, 20.10.2017)