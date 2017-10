Morgen-Update für Freitag, den 20.10.2017: Endgültiges Wahlergebnis, Ermittlungen gegen Weinstein, schönste Tierfotos des Jahres

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Letzte Wahlkarten ausgezählt: ÖVP klar Erste, SPÖ fix Zweite, Grüne verpassen Einzug

ÖVP bringt SPÖ in Bredouille: Mit Kern sei gar nichts möglich

Burkaverbot sorgte für Polizeieinsatz gegen Parlamentsmaskottchen

[International] EU will Finanzhilfen für die Türkei kürzen

[dieStandard] US-Polizei ermittelt gegen Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung

[Panorama] Millionen Tote weltweit wegen Umweltverschmutzung

[Reisen] Die schönsten Tierfotos des Jahres

[Wetter] Am Freitag halten sich im Flachland sowie in Becken und Tälern wieder oft Nebel- oder Hochnebelfelder. Im Gebirge setzt sich das sonnige Wetter hingegen von der Früh weg fort. Tagsüber lichten sich die meisten Nebelfelder, in Teilen Ober- und Niederösterreichs bleibt es zum Teil aber ganztags trüb. 14 bis 23 Grad ☁️



[Zum Tag] Am 20. Oktober 1995 wurde der Film "Wer zuerst kommt, kriegt die Braut" in einem Kino in Mumbai, Indien uraufgeführt. Im selben Kino wird er seither ununterbrochen gezeigt.