Separatisten rufen zu "Sturm auf Banken" auf

Katalanen sollen am Freitag zwischen 8 und 9 Uhr ihre Konten leerräumen: "Hebt den Betrag ab, den ihr wollt!" – Protest gegen Inhaftierungen

Barcelona/Madrid – Im Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien haben separatistische Organisationen die Bürger der spanischen Region zu einem Sturm auf die Banken aufgerufen. Die Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung (ANC) und der Kulturverein Omnium Cultural appellierten in der Nacht auf Freitag an ihre Anhänger, massiv Geld von Konten der fünf größten Banken abzuheben.

Die Aktion solle zunächst vorrangig am Freitag zwischen acht und neun Uhr vormittags stattfinden. "Hebt den Betrag ab, den ihr wollt", hieß es auf Twitter. Damit solle gegen Inhaftierung der Präsidenten der beiden Organisationen, Jordi Sanchez (ANC) und Jordi Cuixart (Omnium), und gegen die Firmenflucht protestiert sowie der Wille zur Gründung eines unabhängigen Staates in Katalonien bekundet werden, betonten beide Organisationen. Es heißt, es sei "an der Zeit, zu zeigen, dass unsere Kraft von jedem einzelnen von uns abhängt und dass die Summe von kleinen individuellen Gesten alles verändern kann".

Konflikt spitzt sich zu

Der Konflikt zwischen Barcelona und der Zentralregierung in Madrid hatte sich am Donnerstag drastisch zugespitzt. Nachdem Regionalpremier Carles Puigdemont ein Ultimatum des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zur Beendigung aller Unabhängigkeitsbestrebungen zurückgewiesen hatte, kündigte Madrid Zwangsmaßnahmen gegen die Separatisten an. Ein Ministerrat soll am Samstag in Madrid über diese Maßnahmen beraten.

Keine EU-Vermittlung

Die Europäische Union sieht keine Chancen für eine Vermittlerrolle im Katalonien-Konflikt. "Es gibt keine Möglichkeit für ein Einschreiten der EU", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstagabend auf einem EU-Gipfel in Brüssel. Man könne nicht leugnen, dass die Situation dort besorgniserregend sei. Er sei aus vielen Gründen ständig in Kontakt mit dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Doch auf dem Gipfel sei keine größere Diskussion über das Thema zu erwarten, da es nicht auf der Agenda stehe. (APA, dpa, 20.10.2017)