ÖFB-Frauen ohne Glück gegen Europameister Niederlande

Österreicherinnen trafen bei dichtem Nebel in St. Pölten dreimal Aluminium aber nicht ins Tor – Niederländerinnen siegen 2:0

St. Pölten – In St. Pölten trafen sich am Donnerstag das Überraschungsteam der diesjährigen Frauenfußball-EM und der Europameister. Während das ÖFB-Team fast in Bestbesetzung antrat – nur die verletzten Viktoria Schnaderbeck und Lisa Makas fehlten – wurde bei den Niederländerinnen der eine oder andere Star geschont. So nahm Stürmerin Vivianne Miedema auf der Bank und Flügelflitzerin Shanice van de Sanden auf der Tribüne Platz.

Dreimal Latte

Im dichten Nebel und vor 2412 Zuschauern machen die Gäste zunächst das Spiel, die Österreicherinnen verteidigen gut. Nadine Prohaska gibt den ersten Schuss für Österreich ab (14.), Nicole Billa trifft die Latte (24.). Stefanie van der Gragt sorgt dann aber für das 0:1 (26.). Zuletzt waren die ÖFB-Frauen sieben Spiele in Folge nicht in Rückstand geraten. Letztmals passierte ihnen das beim 0:3 im Juni in Deventer gegen die Niederlande. Jill Roord zielt dann knapp daneben (30.). Wenig später doppeltes Pech für die Österreicherinnen: Erst trifft Verena Aschauer die Latte, dann auch Sarah Zadrazil (34.). Mit dem unglücklichen 0:1 geht es in die Pause.

Nach Seitenwechsel bleiben die großen Chancen lange Zeit aus, ein Burger-Kopfball fällt zu schwach aus (67.), ehe die eingewechselte Miedema nach einem Corner auf 2:0 erhöht (76.). Dabei bleibt es – es war nur ein Test. Am 23. November trifft Österreich in der Südstadt im Rahmen der WM-Qualifikation auf Israel. (rie, 19.10.2017)

Frauen-Fußball-Testländerspiel vom Donnerstag:

Österreich – Niederlande 0:2 (0:1)

St. Pölten, NV Arena, 2.412, SR Gyöngyi Gaal (HUN).

Tore:

0:1 (26.) Van der Gragt

0:2 (76.) Miedema

Österreich: Zinsberger – Schiechtl, Wenninger, Kirchberger, Aschauer (78. Naschenweng) – Puntigam (87. Enzinger) – Feiersinger, Zadrazil, Billa, Prohaska (68. Dunst) – Burger

Niederlande: Van Veenendaal – Van Lunteren (63. Van der Most), Zeeman (20. Van Dongen), Van der Gragt (77. Moorrees), Janssen – Groenen (63. Miedema), Spitse, Van de Donk – Beerensteyn, Roord, Martens (77. Lewerissa)

Gelbe Karten: Keine