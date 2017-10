Rückblick: Die Wahlergebnisse seit 1971

Alle Ergebnisse auf Bezirksebene

Die Zeit, in der ÖVP und SPÖ verlässlich über vierzig Prozent erreichten, ist schon länger vorbei. In den Achtzigern begann der Aufstieg sowohl der FPÖ als auch der Grünen. Die FPÖ erreichte 1999 mit 26,91 Prozent der Wählerstimmen ihr bisher bestes Ergebnis, die Grünen erreichten 2013 auch 12,42 Prozent.

In der obigen Grafik sind nur 2013 im Nationalrat vertretene und 2017 angetretene Parteien verzeichnet, unter "Sonstige" wurden in dieser Grafik unter Anderen vor 1956 der VdU, in den Neunzigern das Liberale Forum, seit 2000 das BZÖ, Team Stronach und 2017 die Listen Pilz und GILT geführt.

(Gerald Gartner, Markus Hametner, 19.10.2017)