Historischer Kalender – 22. Oktober

1797 – Über dem Pariser Parc Monceau springt Andre-Jacques Garnerin als erster Mensch mit dem Fallschirm aus einem Fesselballon.

1862 – Ein Revolte der Athener Garnison führt zum Sturz des griechischen Königs Otto I.

1902 – In Berlin bringt die Elektrofirma Siemens und Hals eine neue elektrische Glühbirne auf den Markt, die für Dunkelkammern geeignet ist.

1917 – Deutsche Luftschiffe werden nach einem Angriff auf London abgetrieben und müssen auf französischem Gebiet notlanden.

1957 – Der zum Präsidenten Haitis gewählte Arzt Francois ("Papa Doc") Duvalier tritt sein Amt an und regiert bald diktatorisch.

1962 – "Kuba-Krise". Der amerikanische Präsident John F. Kennedy fordert den sowjetischen Staatschef Nikita S. Chruschtschow ultimativ zum Abzug der Waffen auf Kuba auf und droht für den Angriffsfall mit einem atomaren Gegenschlag. Chruschtschow verkündet am nächsten Tag, die Blockade nicht zu akzeptieren, versichert jedoch, die stationierten Raketen dienen allein der Verteidigung. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) stimmt für das Vorgehen gegen Kuba und bestätigt die Seeblockade. Die Krise, welche am 14. Oktober begonnen hatte, wird am 28. Oktober beendet.

1987 – Die kuwaitische zentrale Ölverladestelle wird von einer Rakete getroffen.

1987 – Dem 1972 aus der Sowjetunion ausgebürgerten Lyriker Joseph Brodsky wird der Literaturnobelpreis zuerkannt.

1992 – Landeshauptmann-Stellvertreter Erwin Pröll wird als Nachfolger von Siegfried Ludwig zum neuen Landeshauptmann von Niederösterreich gewählt.

1997 – Das neue ORF-"RadioKulturhaus" wird im Wiener Funkhaus eröffnet.

2002 – Der deutsche Bundestag wählt den Sozialdemokraten Gerhard Schröder für weitere vier Jahre zum Bundeskanzler.

Geburtstage:

Joachim Jungius, dt. Naturforscher/Phil. (1587-1657)

Adam Müller-Guttenbrunn (Pseud. Ignotus), öst. Schriftsteller (1852-1923)

Esther Rethy, öst.-ungar. Sopranistin (1912-2004)

Joan Fontaine, US-Schauspielerin (1917-2013)

Jeff Goldblum, US-Schauspieler (1952- )

Ulrike Maier, öst. Skirennläuferin (1967-1994)

Todestage:

Geraldine Gräfin Apponyi de Nagy-Appony, Königin von Albanien 1936-1937 ungar. Herkunft (1915-2002)

Lino Ventura, ital.-franz. Schauspieler (1919-1987)

(APA, 22.10.2017)