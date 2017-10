TV- und Radiotipps für Freitag, 19. Oktober

Echte Wiener – Die Sackbauer-Saga, Nichts passiert, Zufällig verheiratet, Monaco Franze, Magda macht das schon!

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Radar- und Laserwarngeräte – Verbotene Hightech im Auto Bei Kontrollen entdeckt die Polizei auch immer wieder Geräte, die Autofahrer vor den Kontrollen warnen. Besonders Berufskraftfahrer, die oft längere Strecken zurücklegen müssen, versuchen sich mit Hightech zu schützen. Obwohl die Verwendung dieser Geräte seit Jahren verboten ist, verkaufen sie sich nach wie vor gut. Wie sie funktionieren und was es kostet, wenn man damit erwischt wird. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Karriere trotz Kind – Wie sich Familie und Beruf vereinbaren lassen Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen ist für viele ein Kraftakt. Dänemark zeigt, wie es auch einfacher gehen kann. Wenn dänische Eltern um 15.30 Uhr die Arbeit verlassen, um ihre Kinder abzuholen, werden sie weder vom Chef noch von den Kollegen schief angesehen. Und die Betreuungsmöglichkeiten zählen zu den besten der Welt. Bis 20.15, Arte

20.15 WIENERISCH

Echte Wiener – Die Sackbauer-Saga (Ö 2008, Kurt Ockermüller) Wirklich lustig wird es bei den Sackbauers in diesem Film nicht. Mundl und Toni verlieren ihren geliebten Schrebergarten, Freund Kurti ist schwer krank, und auch sonst läuft nicht alles so, wie es sollte. Bis 22.05, ORF 1

20.15 TRAUMATISCH

Nichts passiert (D 2015, Micha Lewinsky) Obwohl seine Frau eigentlich arbeiten muss und seine Teenagertochter keine Lust hat, will Thomas mit seiner Familie und Sarah, der Tochter seines Chefs, einen Skiurlaub verbringen. Die Stimmung ist von Anfang an angespannt. Dann kommt es zu einem schrecklichen Zwischenfall, Sarah wird vergewaltigt. Bis 21.45, Arte

foto: arte Ein Familienurlaub wird für Jenny (Lotte Becker, re.) und Sarah (Annina Walt) zum katastrophalen Horrortrip: "Nichts passiert" um 20.15 Uhr, Arte.

20.15 LIEBESWIRREN

Zufällig verheiratet (The Accidental Husband, USA/IRL 2008, Griffin Dunne) Emma (Uma Thurman) gibt im Radio Beziehungstipps. Unter anderem auch Sofia, die sich daraufhin von ihrem Freund Patrick trennt. Entrüstet simuliert der dann wiederum online eine Hochzeit zwischen ihm und Emma. Als die beiden sich kennenlernen, um die Formalitäten zur Annullierung ihrer Ehe zu klären, führt eines zum anderen. Netter, harmloser Spaß. Bis 22.00, ATV

20.15 RETRO-TV

Monaco Franze (D 1983, Helmut Dietl) Immer wieder sehenswert: Helmut Fischer als Monaco Franze. In der Folge Wo ist das Leben noch lebenswert? will seine Frau Annette (Ruth-Maria Kubitschek) auf eine Insel in der Karibik ziehen, um dort steuerfrei ihren Lebensabend zu genießen. Monaco Franze stresst das ein bisserl, ist er doch mit Haut und Haaren Münchner. Bis 21.10, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Bis ans Ende der Welt – Abenteurer in Hitlers Diensten

Forscher wie Heinrich Harrer oder Ladislaus Almasy nutzten das NS-Regime für ihre ehrgeizigen Pläne, später wurden sie selbst benutzt. Jahrzehntelang wurde die Geschichte von prominenten Gipfelstürmern und Wüstenfüchsen in NS-Zeit und Weltkrieg verschwiegen. Bei einer Spurensuche an den Originalschauplätzen in der Sahara und im Himalaja wird in dieser Dokumentation die Verflechtung zwischen Expeditionen, Politik und Krieg gezeigt. Bis 23.25, ORF 2

23.00 COMEDY

Magda macht das schon! Die patente polnische Altenpflegerin Magda Wozniak (sehenswert: Verena Altenberger) bringt mehr als frischen Schwung in die Berliner Familie Holtkamp, als sie die Pflege von Oma Waltraud übernimmt. Familienvater Tobias ist von der Pflegerin sofort angetan, Ehefrau Cornelia anfangs eher skeptisch. Die eigentliche Herausforderung ist aber die kratzbürstige Oma, die noch jeden in die Flucht geschlagen hat. Bis 23.25, ORF 1