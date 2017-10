Thomas Zehetmair wird 2019 neuer Chefdirigent in Stuttgart

Gebürtiger Salzburger wird Chef des Stuttgarter Kammerorchesters

Stuttgart/Wien – Der Salzburger Thomas Zehetmair (55) übernimmt 2019 die musikalische Leitung des renommierten Stuttgarter Kammerorchesters. Am Donnerstag wurde der Violinist und Dirigent als Nachfolger von Matthias Foremny in der Stuttgarter Bachakademie vorgestellt. Zehetmair war von 2002 bis 2014 Chefdirigent der Royal Northern Sinfonia in England.

Von 2012 bis 2015 war er in gleicher Funktion auch beim Orchestre de chambre in Paris tätig. Seit 2016 ist der Österreicher musikalischer Leiter beim Musikkollegium Winterthur in der Schweiz. Sein Vertrag läuft über drei Jahre und sieht mindestens sieben Wochen pro Jahr Arbeit in Stuttgart vor. (APA, 19.10.2017)