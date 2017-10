Weinproduktion in der EU auf niedrigstem Stand seit 1945

Einbrüche in Italien, Frankreich und Spanien erwartet – Leichter Anstieg in Österreich

Paris – Die Weinproduktion in der Europäischen Union dürfte heuer auf den niedrigsten Stand seit 1945 fallen. Das teilte die französische Agrarbehörde FranceAgriMer am Donnerstag aufgrund des Ernteberichts der EU-Kommission mit.

In den drei größten weinproduzierenden Ländern bricht die Produktion demnach regelrecht ein: In Italien wird mit einem Rückgang um 21 Prozent gerechnet, in Frankreich um 19 Prozent und in Spanien mit einem Minus von 15 Prozent.

Italien bleibt mit 40 Millionen Hektolitern Wein dennoch größter Hersteller in der EU. In Deutschland werden acht Millionen Hektoliter Wein erwartet, das wäre ein leichter Rückgang. In Portugal und Österreich soll die Produktion dagegen leicht ansteigen. (APA, 19.10.2017)