Erdoğan fordert Rücktritt von Ankaras Bürgermeister

Präsident erlegte AKP einen Verjüngungskurs auf – Bürgermeister Melih Gökçek auf Abschussliste

Ankara – Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan hat einem Zeitungsbericht zufolge drei einflussreiche Bürgermeister zum Rücktritt aufgefordert, um so seine Machtbasis vor den Wahlen in zwei Jahren weiter zu stärken. Erdoğan wolle die Ablösung des Bürgermeisters von Ankara, Melih Gökçek, sowie jene der Stadtoberen von Balıkesir und Bursa, berichtete die Zeitung "Hürriyet" am Donnerstag.

Der Schritt sei Teil des Verjüngungskurses, den der Präsident seiner AK-Partei auferlegt habe. Erdoğan hatte sich bei einem Verfassungsreferendum im April mehr Vollmachten gesichert. Die Wähler in 17 der 30 größten Städte des Landes stimmten allerdings mehrheitlich gegen die Pläne. Danach hatte Erdoğan erklärt, in den lokalen Behörden habe sich eine Ermüdung breitgemacht, sodass Veränderungen unumgänglich seien.

Der Bürgermeister von Istanbul, Kadir Topbaş, hatte bereits im vergangenen Monat sein Amt aufgegeben, auch in anderen Städten wurden bereits Rücktritte bekannt. In der Türkei finden im Jahr 2019 Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. (APA, 19.10.2017)