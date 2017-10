Schüler bei Graz von Auto angefahren: Suche nach Lenkerin

Frau brachte verletzten Zwölfjährigen heim, hinterließ aber keine Kontaktdaten – Auffällig blau lackierter Wagen

Hitzendorf – Ein Zwölfjähriger ist am Mittwoch nahe Graz von einer Autolenkerin angefahren und verletzt worden. Die Frau brachte den Buben nach dem Unfall nach Hause, hinterließ aber keine Kontaktdaten. Später stellte sich im Krankenhaus heraus, dass der Schüler einen Zehenbruch erlitten hat. Die Polizei sucht nun nach einer Lenkerin mit auffällig lackiertem Auto: vorne hell- und hinten dunkelblau.

Das Kind wollte gegen Mittag in Rohrbach in der Gemeinde Hitzendorf westlich von Graz die Liebochtalstraße (L336) bei einer Bushaltestelle überqueren. Dabei wurde er am rechten Fuß vom Auto der Frau erfasst. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. (19.10.2017)