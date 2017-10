Iran will militärische Zusammenarbeit mit Moskau in Syrien ausbauen

Hatami: Notwendig um Sicherheit in Region zu gewährleisten

Teheran/Moskau – Der Iran will die militärische Zusammenarbeit mit Russland im Syrien-Konflikt weiter ausbauen. "Der Ausbau der militärischen Zusammenarbeit mit Moskau (in Syrien) spielt eine strategische Rolle in der iranischen Außenpolitik", sagte Verteidigungsminister Ali Hatami am Donnerstag.

Die Zusammenarbeit sei auch notwendig, um die Sicherheit in der Region vor Terrorismus zu gewährleisten, so Hatami in einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Schoigu nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna.

Basis im Iran

Teheran und Moskau unterstützten im Syrien-Konflikt die Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und kämpfen dort auch gemeinsam gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).

Der Iran hat Russland sogar eine Luftwaffenbasis in der westiranischen Stadt Hamadan für Luftangriffe auf IS-Stützpunkte in Syrien zur Verfügung gestellt. Der Schritt war zwar verfassungswidrig, wurde aber vom Nationalen Sicherheitsrat abgesegnet und zugelassen. (APA, 19.10.2017)