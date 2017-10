Niederösterreich-Wahl findet wohl am 28. Jänner statt

Die Klubobleute treffen sich am Donnerstag zu Gesprächen – Eine Einigung auf den 28. Jänner zeichnete sich bereits davor ab

St. Pölten – Noch am Donnerstag soll der Termin für die niederösterreichische Landtagswahl 2018 festgelegt werden. Alles deutet auf den 28. Jänner hin. "Ich kann mir vorstellen, dass es in diese Richtung gehen wird", meinte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Vormittag in einer Pressekonferenz auf Nachfrage. An einem von der SPÖ vorgeschlagenen Fairnessabkommen werde sich die Volkspartei nicht beteiligen.

"Wir sind für den Termin, der eine breite Mehrheit findet", hielt Ebner fest. "Die Niederösterreicher haben von langen Wahlkämpfen wirklich genug", meinte er außerdem mit Blick auf die Nationalrats- und Bundespräsidentenwahl. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat VP-Klubobmann Klaus Schneeberger damit beauftragt, mit den Klubobleuten der im niederösterreichischen Landtag vertretenen Parteien über einen Termin für den Urnengang zu reden.

Ebner erwartet "kurze Gespräche"

Für Donnerstag waren Gespräche der Klubobleute angekündigt, anschließend soll es eine Presseerklärung geben. SPÖ und FPÖ haben bereits den 28. Jänner als Wunschdatum genannt. Ebner ging davon aus, dass das Gespräch "kurz ausfallen" werde und man sich relativ rasch auf einen Tag einigen könne. Der Wahltermin muss offiziell von der Landesregierung beschlossen werden.

Eine Absage erteilte der ÖVP-Landesgeschäftsführer dem SPÖ-Vorschlag für ein Fairnessabkommen im Wahlkampf. "Wir leben Fairness", so Ebner, da brauche man kein Abkommen zu schließen. Er könne "garantieren", dass sich die ÖVP fair verhalten und im gesamten Wahlkampf auf Anpatzen des politischen Mitbewerbs und Dirty Campaigning verzichten werde. "Auf dieses Versprechen warten wir von den anderen Parteien", so Ebner.

ÖVP gegen Obergrenze von 3,5 Millionen Euro

Der Landesgeschäftsführer sprach sich auch gegen eine von der niederösterreichischen SPÖ vorgeschlagene Wahlkampfkosten-Beschränkung auf 3,5 Millionen Euro aus. In diesem Zusammenhang verwies er auf eine im Februar im Landtag beschlossene Obergrenze von sechs Millionen Euro für Landtagswahlen. "Daran werden wir uns halten", kündigte Ebner an: "Beschränkungen darüber hinaus sind weder gesetzeskonform noch zielführend." (APA, 19.10-2017)