Niederösterreich-Wahl findet am 28. Jänner statt

Die Klubobleute haben sich am Donnerstag auf einen Termin für die Landtagswahl geeinigt

St. Pölten – Der Termin für die niederösterreichische Landtagswahl 2018 steht fest: Sie soll nach einer Einigung der Klubobleute im Landtag am 28. Jänner stattfinden. Man habe sich einstimmig auf dieses Datum geeinigt, wurde am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung im Landhausschiff in St. Pölten bekanntgegeben. Aus dem Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hieß es dazu, dass somit der 28. Jänner fix sei.

Der Intensivwahlkampf werde am 7. Jänner beginnen und am 28. Jänner enden. sagte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger. "Es sind 21 Tage Wahlkampf. Das ist zumutbar." Offiziell beschlossen wird der Termin der Landtagswahl von der Landesregierung. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte Schneeberger beauftragt, mit den Klubobleuten der im Landtag vertretenen Parteien über einen Wahltermin zu reden.

Schon zuvor war der 28. Jänner als wahrscheinlich genannt worden: "Ich kann mir vorstellen, dass es in diese Richtung gehen wird", sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Vormittag. An einem von der SPÖ vorgeschlagenen Fairnessabkommen werde sich die Volkspartei nicht beteiligen.

Kein Fairnessabkommen

SPÖ und FPÖ hatten bereits davor den 28. Jänner als Wunschdatum genannt. Der Wahltermin muss offiziell von der Landesregierung beschlossen werden.

Eine Absage erteilte der ÖVP-Landesgeschäftsführer dem SPÖ-Vorschlag für ein Fairnessabkommen im Wahlkampf. "Wir leben Fairness", sagte Bernhard Ebner, da brauche man kein Abkommen zu schließen. Er könne "garantieren", dass sich die ÖVP fair verhalten und im gesamten Wahlkampf auf Anpatzen der Mitbewerber und Dirty Campaigning verzichten werde. "Auf dieses Versprechen warten wir von den anderen Parteien."

ÖVP gegen Obergrenze von 3,5 Millionen Euro

Der Landesgeschäftsführer sprach sich auch gegen eine von der SPÖ vorgeschlagene Wahlkampfkosten-Beschränkung auf 3,5 Millionen Euro aus. Er verwies auf eine im Februar im Landtag beschlossene Obergrenze von sechs Millionen Euro für Landtagswahlen. "Daran werden wir uns halten", kündigte Ebner an. "Beschränkungen darüber hinaus sind weder gesetzeskonform noch zielführend." (APA, 19.10.2017)