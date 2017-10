Die Umsetzung kommt wieder von Springer & Jacoby

Wien – Die Uniqa startet eine neue Kampagne. Im Mittelpunkt steht Protagonist "Baby Max". Die Kreation und Umsetzung kommt wieder von der Agentur Springer & Jacoby.

uniqa versicherungen

Zu sehen ist die neue Kampagne in Österreich in TV-Spots, Printsujets und auf Social Media, mit einem eigenen Max Facebook Channel. Die Kampagne wird auch international in den Ländern in CEE, in denen Uniqa vertreten ist, ausgerollt, heißt es. (red, 19.10.2017)