Kurz bei Juncker: Über Regierung entscheiden wir selbst

Der ÖVP-Chef will die EU mitgestalten – und nicht sagen, ob der Kommissionschef ihn vor einer FPÖ-Regierungsbeteiligung warnt

Ankara/Brüssel/Wien – ÖVP-Chef Außenminister Sebastian Kurz sieht sich als "Proeuropäer". Nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte Kurz am Donnerstag in Brüssel: "Ich bin jemand, der nicht nur Europa positiv sieht, sondern auch aktiv in der EU mitgestaltet." Juncker habe ihm für die Regierungsbildung alles Gute gewünscht.

Keine Aussage zu FPÖ-Beteiligung

Gleichzeitig unterstrich Kurz, dass "wir die Entscheidung, wie wir die Regierung bilden, schon in Österreich treffen". Auf die Frage, ob Juncker Bedenken gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ geäußert habe, wollte Kurz nicht eingehen. "Es war ein Vieraugengespräch, und ich bin nicht derjenige, der medial darüber Auskunft geben sollte". Aber Juncker "hat mir gesagt, dass ich ein Proeuropäer bin, das brauche ich ihm nicht versichern, das weiß er ohnehin. Ich habe ihn über die unterschiedlichen Koalitionsvarianten, die es in Österreich gibt, informiert."

"In gutem Kontakt"

Jedenfalls "bin ich froh, dass wir in einem guten Kontakt sind, und ich werde sicherlich noch in Zukunft sehr viel mit ihm zu tun haben", sagte Kurz. Er werde auch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und beim EVP-Treffen unter anderem mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zusammentreffen. Dabei werde es um viele Themen gehen.

Zur Türkei bekräftigte Kurz erneut, dass diese "keinen Platz in der EU" habe. Deswegen "bin ich dafür, dass wir die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen und auch nicht Zahlungen an die Türkei leisten". So gehe es darum, dass bis 2020 aus dem Budget der EU mehr als vier Milliarden Euro an Vorbeitrittsleistungen zu zahlen seien. "Das sollte nicht stattfinden", meinte Kurz.

Orbán erfreut

Ungarn erwartet derweil eine engere Kooperation mit Österreich unter einer Kurz-Regierung. Die politische Ansichten des amtierenden Außenministers ähnelten jenen des ungarischen Premiers Viktor Orbán, sagte Wirtschafts-Staatssekretär Balazs Rakossy am Donnerstag der APA in Budapest. Besonders in Bezug auf "Migration und die Rolle Mitteleuropas in der EU" gebe es viele Gemeinsamkeiten.

Rakossy sagte beim jährlichen Forum der EU-Strategie der Donauregion (EUSDR), dass die internationale Zusammenarbeit immer einfacher sei, wenn die Regierungsparteien derselben politischen Familie entstammten. "In dieser Hinsicht sind die Orbán-Regierung und die wohl zu erwartende österreichische Regierung unter dem jetzigen Außenminister Kurz Teil derselben österreichischen Familie, der Europäischen Volkspartei", erklärte er. "Wir erwarten daher, dass die Zusammenarbeit mit der österreichischen Regierung problemlos und sehr eng sein wird." (APA, 19.10.2017)