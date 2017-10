Ofner bekommt Wildcard für Erste Bank Open

"Einfach nur genial" – Wimbledon-Überraschungsmann Ofner spekuliert auf Siege

Wien – Österreichs Tennis-Aufsteiger Sebastian Ofner erhält für das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle eine Wildcard. Der 21-jährige Steirer feiert damit kommende Woche beim mit 2.621.850 Euro dotierten ATP-500-Turnier seine Wien-Premiere im Hauptbewerb, im Vorjahr ist er in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden.

"Ofner hat eine starke Saison gespielt und mit dem Erreichen der dritten Runde in Wimbledon sowie des Halbfinales in Kitzbühel zwei Ausrufezeichen gesetzt", erklärte Turnierboss Herwig Straka "Mit diesen Resultaten hat er gezeigt, über welch großes Potenzial er verfügt. Mit seiner Unbekümmertheit ist ihm auch in Wien einiges zuzutrauen."

"Einfach nur genial"

"Dass ich heuer im Hauptbewerb dabei sein kann, ist einfach nur genial. Die Saison ist zwar schon lange, aber ich werde noch einmal alles raushauen, was mein Körper hergibt. Und wer weiß, vielleicht gelingt ja mit den Fans im Rücken die eine oder andere Überraschung", geht Ofner, der aktuell auf Platz 135 im ATP-Ranking liegt, voll motiviert in sein Heimturnier. Nach Grigor Dimitrow (BUL/ATP-8.) ist damit die zweite Wildcard vergeben, eine ist noch offen. (APA, 19.10.2017)