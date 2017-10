Boom bei Tageszulassungen ließ im Sommer nach

Heuer in ersten neun Monaten 29,7 Prozent mehr Tageszulassungen

Wien – Jedes fünfzehnte neue Auto (6,9 Prozent) wurde heuer bisher nach nur einem Tag wieder abgemeldet. Diese sogenannten "Tageszulassungen" haben in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zur Vorjahresperiode um 29,7 Prozent zugelegt. 18.652 Pkw fielen laut Statistik Austria in diese Kategorie.

In den Sommermonaten Juli und August gab es allerdings im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2016 einen Rückgang, vor allem im Februar und März waren Tageszulassungen deutlich häufiger als in den Vorjahresmonaten. Auch alle anderen Kurzzulassungen legten in den ersten drei Quartalen des Jahres deutlich zu.

Bei Hyundai entfielen in den ersten neun Monaten des Jahres 38,7 Prozent aller Anmeldungen auf Tageszulassungen, bei Ford und Peugeot jeweils 8,8 Prozent. (APA, 10.10.2017)