Blaulichtfunk: Strafen für Mensdorff-Pouilly und Fischer stark reduziert

Die Freiheitsstrafe für Alfons Mensdorff-Pouilly wurde von drei auf zwei Jahre verringert, davon 16 Monate bedingt nachgesehen. Rudolf Fischer bekommt neun statt zwölf Monate, sechs davon bedingt

Wien – Das Wiener Oberlandesgericht hat in der Causa Blaulichtfunk (Tetron) die Strafen für den Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly und den ehemaligen Telekom-Manager Rudolf Fischer deutlich reduziert. Mensdorff-Pouilly, der in erster Instanz drei Jahre unbedingt ausgefasst hatte, hat nun eine Haftstrafe von zwei Jahren ausgefasst, von denen 16 Monate bedingt nachgesehen werden. Das heißt, dass eine unbedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten bleibt – Strafen dieser Länge können mit Fußfessel verbüßt werden. Fischers Haftstrafe wurde von einem Jahr auf neun Monate gesenkt, davon sechs Monate bedingt, auch diese Strafe ist also "fußfesseltauglich".

Beitrag aus der ZiB.

Hauptargument des Richtersenats für die deutliche Herabsetzung der Strafe bei Mensdorff: Er hat den Schaden inzwischen wiedergutgemacht; Details zur Einigung mit der Telekom Austria wurden nicht bekanntgegeben. Die Telekom, die in der Causa 1,1 Millionen Euro an Honoraren gezahlt hatte (auf Basis von Scheinverträgen, wie nun eben feststeht), hat sich aus dem Verfahren jedenfalls als Privatbeteiligte zurückgezogen. Fischer hat sich schon vor Jahren mit seinem Exarbeitgeber verglichen.

Strafrechtsänderung berücksichtigt

Und dieses Argument führten die Richter für beide Verurteilte aus: Die Bestrafung von Vermögensdelikten wurde durch die Strafrechtsreform, die seit heuer in Kraft ist, vermindert. Die Wertgrenzen bei Wirtschaftsdelikten wie Untreue (und um die ging es im Tetron-Verfahren) wurden erhöht, die Schwelle für die Strafhöhe von ein bis zehn Jahren bei Untreue stieg von 50.000 auf 300.000 Euro. Zwar war die Novelle zum Zeitpunkt des Ersturteils noch nicht in Kraft, die dahinterstehende Absicht des Gesetzgebers – eine Entkriminalisierung – hat der Richtersenat aber in seine Entscheidung einfließen lassen, wie die Vorsitzende in der Verhandlung erklärte.

Im konkreten Fall schaut die Rechnung so aus: Auf Basis der Gesetzeslage beim im Dezember 2015 gefällten Ersturteil überstieg der Schaden die Strafbarkeitsgrenze von 50.000 Euro rund ums 22-Fache – wäre das Urteil ab 1. Jänner 2016 gefallen, wäre es das 3,5-Fache gewesen, wie auch die Anwälte der beiden Verurteilten plädiert hatten. "Wir wollen den Schaden nicht kleinreden, der Schaden war erheblich, aber wir haben die Überlegungen des Gesetzgebers in unserer Entscheidung berücksichtigt", erklärte die Richterin.

Aus Blaulicht wurde Strafsache

Die Vorgeschichte dreht sich um die Vergabe des Auftrags für eine einheitliche Funkinfrastruktur für Einsatzkräfte in der Ära von Innenminister Ernst Strasser (ÖVP). Mensdorff-Pouilly wurde eingebunden, was er zwischen 2003 und 2004 genau getan hat für die 1,1 Millionen Euro, ließ sich nicht mehr eruieren. Den Auftrag für den Aufbau des digitalen Netzes für die Blaulicht-Organisationen bekam dann das "Tetron-Konsortium" aus Motorola und Alcatel, Technologielieferant war die Telekom Austria.

Das Ende vom Lied: Im März 2009 begannen die Ermittlungen. Die erste Instanz sprach Fischer und den Exlobbyisten im Dezember 2015 der Untreue für schuldig, der Zahlung an Mensdorff-Pouilly sei keine Leistung gegenübergestanden. Anfang April dieses Jahre wies der Oberste Gerichtshof die Nichtigkeitsbeschwerden Mensdorff-Pouillys und Fischers zurück, die Schuldsprüche wurden rechtskräftig. Über die Höhe der Strafe hat nun das Oberlandesgericht Wien entschieden. Mensdorff-Pouilly zeigte sich nach der Verhandlung wortkarg. Dass er niemandem eine so lange Phase der Ungewissheit wünsche, das ließ er die anwesenden Journalisten aber schon wissen. (Renate Graber, 19.10.2017)