Diese Flughäfen eignen sich besonders gut für einen Städtetrip

Welche der beliebtesten europäischen Metropolen der Österreicher sich dank guter Flughafenanbindung besonders für Kurztrips eignen

Der Herbst steht vor der Tür und viele Österreicher schwelgen noch in Erinnerungen an den letzten Sommerurlaub: Ein kurzer Städtetrip übers Wochenende kann die Lösung sein, um das Fernweh wieder zu lindern. Doch nur, wenn der Flughafen am Reiseziel gut angebunden ist, können Reisende die Zeit vor Ort auch tatsächlich maximal ausnutzen.

Damit Urlauber nicht mehr Zeit im Taxi oder öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen in die Stadt verbringen als beim Sightseeing, hat die Reisesuchmaschine checkfelix.com, recherchiert, in welchen der beliebtesten europäischen Metropolen der Österreicher die An- und Abreise möglichst wenig Zeit und Geld kostet.

Schnell im Zentrum

Wer sich direkt ins Großstadtabenteuer stürzen möchte, findet in Kopenhagen (13 Minuten mit der Metro und 20 Minuten mit dem Taxi) den Airport mit der vergleichsweise schnellsten Verbindung ins Stadtzentrum. Top angebunden ist auch Palma de Mallorca: Hier dauern Flughafentransfers mit dem Taxi nur 15 Minuten und mit Bus bzw. Bahn jeweils 18 Minuten. Ebenso schnell erreichen Reisende auch das Zentrum Amsterdams mit der Bahn (15 Minuten). Wer in Berlin am Flughafen Tegel landet, schafft es auch dort binnen 20 Minuten mit dem Bus oder einem Taxi in die Innenstadt.

Diese Ziele schonen die Reisekassa

Wer mehr Geld für Sightseeing und Shopping übrig haben möchte, der ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Regel am günstigsten unterwegs. Das gilt vor allem in Olbia auf Sardinien, Rom (Fiumicino) und Lissabon mit Preisen unter zwei Euro pro Metro- bzw. Busfahrt vom Flughafen zur Stadtmitte. Bustickets zwischen 2,15 Euro und 3 Euro gibt es in Barcelona sowie auf Mallorca.

Jedoch auch Taxen müssen nicht zwingend teuer sein: Für etwa zehn Euro gelangen Touristen direkt ins Zentrum Lissabons. Und für rund 20 Euro kann man sich komfortabel in die Innenstädte von Lissabon, Malaga und Edinburgh chauffieren lassen.

foto: checkfelix.com Beliebteste europäische Städteziele der Österreicher

Für diese Städte brauchen Urlauber mehr Zeit und Geld

Die Auswertung zeigt jedoch auch, für welche Ziele sich Reisende mehr Zeit nehmen sollten und wo es teuer werden kann: So dauert die Fahrt vom Flughafen ins Zentrum von Athen per Bus oder Taxi gut eine Stunde und in Paris (Charles de Gaulle) muss man für die Taxifahrt rund 50 Minuten einplanen. Mehr als 40 Minuten dauert die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln außerdem in Madrid oder vom Flughafen Berlin Schönefeld aus. Taxitransfers können unter Umständen auch wirklich ins Geld gehen: In London (rund 70 Euro) oder Stockholm (rund 53 Euro) sollten Urlauber Taxitransfers aufgrund der hohen Kosten vermeiden und lieber auf kostengünstige Nahverkehrs-Alternativen ausweichen.

Die Situation in Österreich

Vor der Ankunft am Urlaubsziel, steht natürlich die Fahrt zum Heimatflughafen bevor. Daher hat checkfelix.com auch die sechs größten Flughäfen Österreichs bezüglich ihrer Anbindung ganz genau unter die Lupe genommen. Die gute Nachricht für alle Reisenden: Von keinem untersuchten Flughafen beträgt die Fahrzeit ins Stadtzentrum mit Bus, Bahn oder Taxi länger als maximal 20 Minuten.

foto: checkfelix.com Flughäfen in Österreich

In Innsbruck, Klagenfurt und Salzburg erreichen Urlauber den Flughafen am schnellsten und gleichzeitig auch am günstigsten. Mit dem öffentlichen Nahverkehr fällt für die Fahrzeit von etwa 15 Minuten lediglich ein Preis zwischen 1,80 Euro und 2,30 Euro an. Auch das Zentrum von Wien erreichen Urlauber mit dem Express-Zug in gerade einmal 16 Minuten. Pro Strecke müssen sie allerdings mit 11 Euro hier etwas tiefer in die Tasche greifen. Auf das Taxi sollte man am Flughafen Schwechat hingegen nicht ausweichen. Die Fahrt dauert im Schnitt 4 Minuten länger und ist dabei dreimal so teuer. (red, 19.10.2017)