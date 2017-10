Saint Regis Mohawks klagen Amazon und Microsoft wegen Supercomputerpatents

Konzerne nützen Indianer-Autonomie, um Produktpatente zu schützen

New York/Seattle/Redmond – Die Saint Regis Mohawks haben in den USA Klage gegen Amazon und Microsoft wegen einer Verletzung ihrer Patente für Supercomputer eingereicht. Die Rechte waren den Mohawks im August als Teil einer Vereinbarung mit dem Hardware-Unternehmen SRC Labs übertragen worden, um sie vor dem Zugriff eines Verwaltungsgerichts des US-Patentamts zu schützen.

SRC beteiligt sich an der Klage, die am Mittwoch bei einem Bundesgericht in Virginia eingereicht wurde. Die Mohawks würden einen Anteil an etwaigen Zahlungen erhalten. Eine Stellungnahme der beiden Technologiekonzerne lag zunächst nicht vor.

Die Saint Regis Mohawks haben eine ähnliche Vereinbarung mit dem Pharmaunternehmen Allergan geschlossen. Die Konzerne nutzen dabei die hohe juristische Autonomie der Indianer-Nationen in den USA aus, die verhindert, dass das Patent Trial and Appeal Board die Patente für ungültig erklären kann. Pharmakonzerne etwa schützen ihre Produkte meist mit mehreren Patenten. Generikafirmen können erst dann billigere Nachahmerprodukte herstellen, wenn diese auslaufen. Um die Zeitspanne zu verkürzen, werden viele Patente gerichtlich infrage gestellt. Auch Microsoft und Amazon haben in ihrer Branche diese Taktik angewandt. (APA, Reuters, 18.10.2017)