Nasa berichtet von Zwischenfall bei Landung einer Sojus-Kapsel

foto: reuters/kirill kudryavtsev

Als sich der Fallschirm der Sojus-Kapsel MS-02 bei der Landung am 10. April 2017 öffnete, schlug eine Schnalle gegen eine Schweißnaht, was zur einem Druckabfall führte. Laut Roskosmos habe für die drei Raumfahrer an Bord keine Gefahr bestanden.