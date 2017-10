Trotz Brexits gehen mehr Italiener nach Großbritannien arbeiten

25.000 haben sich neu in das Auslandsregister eingetragen, ein Plus von 50 Prozent. Die Zahl der Österreicher mit britischem Wohnsitz ist stabil

London/Rom/Wien – Großbritannien bleibt trotz des beschlossenen Austritts aus der EU als Arbeitsmarkt für manche vom Kontinent attraktiv. Insbesondere Italiener suchen ihr Arbeitsglück immer häufiger und unbeschadet der laufenden Brexit-Verhandlungen jenseits des Ärmelkanals. Das geht aus einer Erhebung der Fondazione Migrantes hervor, die die Migrationsströme genauer unter die Lupe genommen hat. Fondazione Migrantes ist eine Stiftung, die unter dem Dach der italienischen Bischofskonferenz (CEI) angesiedelt ist.

Demnach haben sich 2016 knapp 25.000 Personen neu in das Register der Auslandsitaliener (Aire) in Großbritannien eingeschrieben, das sind 50 Prozent mehr als 2015. Großbritannien liegt damit als Migrationsziel weit vor Deutschland (19.179), der Schweiz (11.795), Brasilien (6.829) und den USA (5.939). Mit anderen Worten: Jeden fünften Italiener, der 2016 ausgewandert ist, hat es nach Großbritannien verschlagen.

Bessere Verdienstmöglichkeiten

Den Grund für die anhaltende Strahlkraft Großbritanniens sieht die Mailänder Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" in vergleichsweise deutlich besseren Verdienstmöglichkeiten und Chancen, als dies derzeit in Italien der Fall ist. Nach jahrzehntelanger Stagnation ist die Arbeitslosigkeit besonders bei unter 30-Jährigen zum Teil auf über 30 Prozent geschnellt. Erst in letzter Zeit ist im Zuge der wirtschaftlichen Erholung eine leichte Besserung am italienischen Arbeitsmarkt feststellbar.

Neben dem Zufluss neuer Arbeitskräfte aus Italien sieht Fondazione Migrantes noch einen anderen Grund für die höheren Zahlen: Es sei davon auszugehen, dass sich erst jetzt im Zuge der Brexit-Verhandlungen Italiener, die bereits länger dort wohnhaft waren, in die offiziellen Listen eingetragen haben. Laut Daten der italienischen Botschaft in Großbritannien halten sich rund 700.000 Italiener dauerhaft in Großbritannien auf, davon 147.000 in London, dreimal so viele wie 2006.

Außenministerium erwartet Rückwanderung

Die Zahl der Österreicher mit dauerhaftem Wohnsitz in Großbritannien liegt seit Jahren stabil bei 25.000, heißt es im Außenministerium auf STANDARD-Anfrage. Beobachter gehen davon aus, dass im Fall eines harten Brexits Österreicher vermehrt zurückkommen werden in die alte Heimat. Dass mehr Österreich nach einem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU dorthin übersiedeln werden, glaubt man eher nicht. (Günther Strobl, 19.10.2017)