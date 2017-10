TV- und Radiotipps für Donnerstag, 19. Oktober

Re: Der tschechische Trump, Mein Fleisch und Blut, Am Schauplatz: Zuhause ist überall, Talk im Hangar 7, Im Brennpunkt: Kalaschnikows für Terroristen, Einer von uns

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Brüchige Knochen und sinnvolle Vorsorge Osteoporose ist eine der häufigsten Ursachen für Pflegebedürftigkeit. Die Kosten in Österreich betragen dafür laut EU-Bericht 864 Millionen Euro pro Jahr. Mit der richtigen Vorsorge könnte viel Geld gespart werden, kritisiert ein Wiener Arzt. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Der tschechische Trump Andrej Babis, zweitreichster Mann Tschechiens, global agierender Unternehmer und mehr als drei Jahre lang Finanzminister auf der Prager Burg, will neuer Ministerpräsident Tschechiens werden.

Bis 20.15, Arte

20.15 ALBTRAUM

Mein Fleisch und Blut (Ö 2016, Michael Ramsauer) Ein Abend für den österreichischen Film: zum Auftakt Michael Ramsauers Psychohorror mit Ursula Strauss und Andreas Kiendl. Das Grauen wächst in der familiären Zelle, existenzbedrohend wird es aber erst mit den richtigen Nachbarn.

Bis 21.50, ORF 1

21.05 DISKUSSION

Politik live: Wahl 17 – Runde der ChefredakteurInnen Peter Pelinka mit seinen Gästen: Eva Linsinger (Profil), Christoph Kotanko (Oberösterreichische Nachrichten), Christian Nusser (Heute) und Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten). Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Zuhause ist überall Nina Horowitz besucht Campingplätze – vom größten Europas nahe Venedig, wo es schon drei Tage dauern kann, bis man einen wenige Quadratmeter großen Stellplatz bekommt, bis zum FKK-Campingplatz. Ob mit oder ohne Textil, eines ist klar: Die Regeln des nahe nebeneinander Urlaubens sind streng. Wer sich frei fühlen will, hat einen Haufen davon zu befolgen.

Bis 22.00, ORF 2

22.00 MAGAZIN

Achtung! Sondersendung zum österreichischen Film Gerti Drassl und Thomas Stipsits stellen neue Filme aus Österreich vor, darunter Anna Fucking Molnar von Sabine Derflinger und Happy End von Michael Haneke.

Bis 22.35, ORF 1

22.10 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Kalaschnikows für Terroristen – Waffenschmuggel in Europa Paris wurde 2015 zweimal von Anschlägen erschüttert. Der Terror trägt dabei eine Waffe: die Kalaschnikow. Wer sind die Vermittler, wer die Verkäufer der Kalaschnikow? Reporterin Vanina Kanban will herausfinden, wer die Waffen verkauft und wie sie nach Europa kommen. Ihre Recherche beginnt in Albanien. Bis 22.45, ORF 3

foto: zdf/guillaume viart

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Kurz vor dem Kanzleramt: Wohin steuert Österreich? Mit wem wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz das Land regieren? Kommt jetzt die Neuauflage von Schwarz-Blau? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind dazu FPÖ-Ideologe Andreas Mölzer, Philosoph Konrad Paul Liessmann, Alexander Kissler (Cicero) und Sonja Grusch, Sprecherin der Sozialistischen Linkspartei. Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Wohlstand, Werte, Wechsel – wofür soll Jamaika stehen? Gäste sind Simone Peter (Bündnis '90 / Die Grünen), Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Markus Söder (CSU), Bettina Schausten (ZDF-Hauptstadtstudio) und Ursula Münch von der Akademie für Politische Bildung. Bis 23.15, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco 1) Was sich die Unternehmer von der neuen Regierung erwarten. 2) Geldanlage-Check: bessere Zinsen bei mehr Risiko. 3) Das Geschäft mit der Liebe: Ältere stürmen Partnerbörsen. Bis 23.05, ORF 2

22.35 SCHIEFE BAHN

Einer von uns (Ö 2015, Stephan Richter) Im August 2009 wurde ein 14-jähriger Einbrecher in einem Kremser Supermarkt von einem Polizeibeamten angeschossen und starb. Der Beamte stand in der Kritik, er verteidigte sich damit, dass er in der Situation überreagiert habe. "Richters Film lässt sich auf die gängigen Täter-Opfer-Konstellationen allerdings erst gar nicht ein, sondern erzählt die Vorgeschichte des nächtlichen Unglücks in nüchternen, distanzierten Bildern, die keine eindeutige Parteinahme suchen, aber durchaus Anteilnahme erlauben", schreibt Dominik Kamalzadeh im Standard zum Kinostart. Um 0.15 Uhr folgt David Schalkos Wie man leben soll nach dem Buch von Thomas Glavinic. Bis 1.55, ORF 1

foto: orf/golden girls filmproduktion

22.45 DISKUSSION

Inside Brüssel Über Folgen des Wahlergebnisses in Österreich diskutiert Peter Fritz im Europäischen Parlament mit Othmar Karas (ÖVP), Evelyn Regner (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Michel Reimon (Grüne) und Angelika Mlinar (Neos). Bis 23.35, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Gäste: Schriftsteller Robert Menasse, Rechtsanwalt Tassilo Wallentin, Sängerin Birgit Denk und Magdalena Messner, Leiterin der Messner-Mountain-Museen. Bis 0.05, ORF 2

(19.10.2017)