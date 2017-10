FKK-Camper in "Am Schauplatz": Nackt, aber von Würde umhüllt

foto: orf

Ein paar hundert Kilometer weiter reiht sich Wohnwagen an Wohnwagen, Zelt an Zelt. Marina di Venezia heißt Europas größter Campingplatz. Auf 800.000 Quadratmetern gibt es zwar gleich 12.000 Stellplätze, aber immer noch zu wenige für den Andrang. Wenn es blöd hergeht, warten Camper drei Tage, bis sie in das hermetisch abgeriegelte Areal dürfen.

Auf dem Campingplatz selbst regiert Strenge: Von 13 bis 15 Uhr müssen die Urlauber den Pool verlassen – Mittagsruhe! Um 23.30 ist Schluss mit Fernsehen –Nachtruhe! Durchsagen erfolgen per Megafon. Natürlich mehrsprachig. "Das ist wie in der 'Truman Show'", sagt ORF-Redakteurin Nina Horowitz, die für ihre "Am Schauplatz"-Reportage zwei Campingplätze besucht und neben scheinbar grenzenloser Freiheit jede Menge Reglement entdeckt hat.

Zu sehen ist "Zuhause ist überall" am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2.