"Geostorm": Weltenretter und Schneemänner

Der ehemalige Roland-Emmerich-Weggefährte Dean Devlin bietet katastrophales Visual-Effects-Blockbusterkino nach dem Baukastenprinzip

Wenn die Welt untergeht, weil für die Erde die Auswirkungen der Klimakatastrophe unabwendbar sind, kommt der Katastrophenfilm zu seinem Recht und zu Recht zum Einsatz. Diesmal geht es mit Geostorm weiter, inszeniert vom ehemaligen Roland-Emmerich-Weggefährten Dean Devlin, der sich beim Meister der Apokalypse (The Day After Tomorrow) so einiges abgeschaut hat.

foto: warner bros. Da müssen sich die UN-Soldaten warm anziehen: In "Geostorm" droht der Welt die Apokalypse.

Die Rettung der Menschheit liegt in den Händen von Gerard Butler, der sich mit Satelliten gut auskennt und deshalb aus dem Weltall einen ebenso guten Blick auf das dräuende Unheil hat, derweil Bruder Max (Jim Sturgess) den US-Präsidenten (Andy Garcia) jedenfalls vor dem natürlichen Untergang beschützen will. Katastrophales Visual-Effects-Blockbusterkino nach dem Baukastenprinzip.

Gekleckert statt geklotzt wird hingegen in First Kiss. In der türkischen Komödie von Murat Onbul muss der schöne Hakan (Murat Yildirim) seine Liebste jeden Tag aufs Neue überzeugend küssen, damit sie ihn nicht vergisst. Akuter Gedächtnisschwund fordert hier vollsten Einsatz und zeitigt bedingt komische Resultate.

warner bros. pictures

Weiters starten das Drama Träum was Schönes des italienischen Altmeisters Marco Bellocchio, Tomas Alfredsons eiskalter Thriller Schneemann mit Michael Fassbender sowie mit Free! – Timeless Medley der zweite Teil der Anime-Serie. (pek, 18.10.2017)