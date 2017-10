Boxende Frauen Auge in Auge: Zuerst ein Kuss, dann eine Ohrfeige

Statt verbaler Provokation gab die Schwedin Mikaela Lauren der Norwegerin Cecilia Braekhus vor dem WM-Kampf einen Kuss

Stokke/Wien – So zärtlich kann Frauen-Boxen sein. Bereits vor dem WM-Kampf im Weltergewicht im norwegischen Stokke landete die Schwedin Mikaela Lauren ihren ersten Treffer gegen die Norwegerin Cecilia Braekhus. Die Herausforderin überraschte ihre Kontrahentin beim "Staredown" mit einem Kuss.

watch life Die Kuss-Attacke.

Cecilia Braekhus reagierte angewidert und mit einer kleinen Ohrfeige, bevor sie das Podium verließ. Kurz danach gab sich Braekhus ob der Aktion ihrer Gegnerin aber schon wieder humorvoll mit einem Lachen.

Braekhus, die kolumbianische Wurzeln hat, ist fünffache Weltmeisterin und verteidigt gegen Lauren ihren Titel. Nach 31 Profikämpfen ist die 36-Jährige noch ungeschlagen. "So etwas ist mir lange nicht passiert", sagt Braekhus nach der Kuss-Attacke. "Am Samstag wird es krachen. Dann wird nicht mehr geküsst", kündigt Lauren bei Instagram an. (red, 18.10.2017)