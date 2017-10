Zahl der Buchungen binnen eines Jahres verdoppelt

Die Plattform Airbnb fasst in Afrika zunehmend Fuß: In den zurückliegenden zwölf Monaten seien für 1,2 Millionen Besucher des Kontinents Unterkünfte vermittelt worden, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Damit verdoppelte sich die Zahl der Buchungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie Airbnb-Vertreter Chris Lehane in Johannesburg sagte.

Südafrika am beliebtesten

An der Spitze der beliebtesten Reiseziele lag demnach Südafrika, dahinter folgte Marokko. Airbnb bietet auf dem afrikanischen Markt mittlerweile mehr als 100.000 Unterkünfte an. Der Kontinent sei "unglaublich vielseitig und dynamisch", sagte Lehane. Bis 2020 will Airbnb demnach umgerechnet 850.000 Euro in das dortige Geschäft investieren.

Airbnb gibt es seit 2008. Die Plattform vermittelt Ferienzimmer bis hin zu ganzen Häusern in mittlerweile 65.000 Städten in 191 Ländern der Welt. (APA/AFP, 18.10.2017)