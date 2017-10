Gehörte verstorbenem Ehemann – In Schachtel mit Urlaubsandenken

Wien – Eine Pensionistin hat am Dienstag in ihrer Wohnung in Wien-Döbling eine Granate gefunden. Sie gehörte ihrem verstorbenen Ehemann. Das Kriegsrelikt befand sich in einer Schachtel mit Urlaubsandenken in einer Vitrine. Die 77-Jährige verständigte die Polizei. Der Entschärfungsdienst transportierte die Granate und eine Packung Patronen ab, berichtete die Polizei in einer Aussendung. (APA, 18.10.2017)