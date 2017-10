Grüne Bundesrätin Dziedzic: "Es war keine kluge Idee, Pilz nicht auf den Wunschplatz zu wählen"

Die Grünen müssten nun "wie vor dreißig Jahren" auf Zusammenarbeit mit NGOs und Zivilgesellschaft setzen, sagt die Bundesrätin Ewa Dziedzic

Wien – Die Grünen haben den Einzug in den Nationalrat verpasst und verlieren damit viel Geld, Mitarbeiter und 21 Abgeordnete. Im Parlamentsklub verbleiben aber noch vier Bundesräte und drei EU-Abgeordnete. Diese sieben Mandatare treffen einander am Donnerstag, um einen Fahrplan für die nächsten fünf Jahre auszuarbeiten, sagt Ewa Dziedzic, Bundesrätin für Wien im Gespräch mit dem STANDARD.

Übrig bleiben außer Dziedzic die Salzburger Bundesrätin Heidi Reiter, der Oberösterreicher David Stögmüller und die Tirolerin Nicole Schreyer. Im EU-Parlament sitzen Michel Reimon, Monika Vana und – nach dem offiziellen Rücktritt der ehemaligen Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek – Thomas Waitz.

Keine Fachreferenten mehr

Dziedzic ist seit 2015 Bundesrätin und sagt: "Wir werden alles dafür tun, um die parlamentarische Arbeit aufrechtzuerhalten." Bundesräte hätten etwa die Möglichkeit, dringliche Anfragen an Minister zu stellen, "das hat sich schon in der Vergangenheit als politisch erfolgreiches Mittel erwiesen." Schmerzlich fehlen würden bei der Arbeit im Bundesrat dabei aber die Fachreferenten und Juristen des Nationalratsklubs, auf die sie als Bundesrätin bisher zurückgreifen konnte.

Zusammenarbeit mit NGOs

"Es wird grundsätzlich sehr schwer werden, dass sich die Grünen Gehör verschaffen", sagt Dziedzic. "Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie vor dreißig Jahren, aber wir werden wieder verstärkt mit der Zivilgesellschaft und NGOs zusammenarbeiten müssen." Darin sieht die Bundesrätin aber auch eine Chance. Der Widerstandsgeist und die Mobilisierungskraft, die die grüne Bewegung am Anfang geprägt habe, könne so wieder auferstehen. "Wir können wieder eine Bewegung werden, die offen für Vorschläge aus der Zivilgesellschaft ist."

Grundlagenarbeit "verloren gegangen"

Die Gründe für das schlechte Abschneiden der Grünen sind für Dziedzic vielfältig. Die Partei hätte sich in den letzten zehn Jahren bemüht, als "normale Partei, die nicht chaotisch ist" darzustellen. "Das ist auch gelungen. Man muss sich aber auch fragen, was der Preis dafür war." Zwar hätten die Grünen es geschafft, in die Landtage und in einige Landesregierungen einzuziehen. "Das haben wir Eva Glawischnig zu verdanken." Durch den Fokus auf den Außenauftritt sei aber die inhaltliche Grundlagenarbeit verloren gegangen.

Abwahl von Pilz "keine kluge Idee"

Als Fehler nennt Dziedzic außerdem den Konflikt mit den Jungen Grünen, der immer weiter verstärkt und nicht beruhigt wurde, und die Abspaltung von Peter Pilz. "In einer Zeit, in der wir die Bundessprecherin verloren haben und einen Konflikt mit der Jugendorganisation hatten, war es keine kluge Idee, Pilz nicht auf den gewünschten Listenplatz zu wählen. Er hätte als langjähriger Mandatar Stabilität gegeben."

Künftig solle die Partei auch verstärkt klar machen, dass viele Funktionäre und Funktionärinnen "nicht in der Bobo-Blase leben". "Meine Eltern sind aus Polen nach Österreich gekommen und haben sich hier eine Existenz aufgebaut." Die Grünen hätten vielfältige Biografien, das Image wonach "wir in einer Dachgeschosswohnung leben", sei falsch. (Lisa Kogelnik, 18.10.2017)