Stimmung der Konsumenten ungebrochen gut

GfK-Institut hat im dritten Quartal 2017 aber eine Eintrübung der Einkommenserwartung vieler Österreicher festgestellt

Wien – Die Konjunkturlokomotive fährt weiter volle Kraft voraus und wird nicht nur vom Export, sondern auch vom ungebrochen guten Inlandskonsum befeuert. Von Juli bis September 2017 haben die konjunkturellen Erwartungen in Österreich einen neuen Höchstwert erreicht, wie das Marktforschungsinstitut GfK festgestellt hat. In Europa mache sich insgesamt Optimismus breit. Weniger zuversichtlich zeigen sich Österreichs Konsumenten, was die Entwicklung ihrer Einkommen betrifft; die Einkommenserwartung ist gesunken.

Höchster Stand seit Anfang 2011

Bei den Konjunkturerwartungen liegt der Wert für Österreich mit 32,9 Punkten am höchsten Stand seit dem ersten Quartal 2011. "Die Zuversicht in Europa ist stark und von anhaltender Kraft. Österreich steht anderen Ländern in solidem Wachstum in nichts nach," interpretiert Paul Unterhuber von GfK Österreich die Zahlen.

Die Konjunkturerwartung habe ihren Anstieg im Verlauf des dritten Quartals fortgesetzt und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen starken Anstieg um mehr als 40 Punkte verzeichnet.

Wermutstropfen Einkommenserwartung

Nach dem starken Anstieg vor dem Sommer wurden im Bereich der Einkommenserwartung sowohl im Juli als auch im August diesen Jahres Rückgänge verzeichnet. Im September hingegen konnte in diesem Bereich wieder ein wenig Boden gut gemacht werden, sodass am Ende 22,4 Prunkte erreicht wurden. Im Vergleich zum Ende des zweiten Quartals 2017 bedeutet das ein Minus von 8,2 Punkten und auch gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist laut der Erhebung ein Minus von zwei Punkten zu verzeichnen. (Günther Strobl, 18.10.2017)