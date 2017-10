Man-Booker-Literaturpreis an US-Autor George Saunders

Wurde für seinen Roman "Lincoln In The Bardo" ausgezeichnet

London – Der britische Man-Booker-Literaturpreis 2017 geht an den US-Amerikaner George Saunders. Er wurde für seinen Roman "Lincoln In The Bardo" ausgezeichnet, in dem es um die Nacht geht, in der US-Präsident Abraham Lincoln im Jahr 1862 seinen elfjährigen Sohn zu Grabe trug. Die Jury beschrieb den Roman als "geistreiche, intelligente und tief bewegende Erzählung".

Saunders zeigte sich bei der Preisverleihung in London am Dienstagabend tief gerührt. "Vielen Dank für diese große Ehre. Ich hoffe, ich werde ihr für den Rest meines Lebens mit meinem Schaffen gerecht werden", sagte Saunders. Der 58-jährige Saunders ist erst der zweite US-Amerikaner, der den Preis erhält.

Der Booker Prize ist der wichtigste britische Literaturpreis. Ausgezeichnet werden Autoren, die auf Englisch schreiben und deren Werke in Großbritannien erscheinen. (APA, 18.10.2017)