FPÖ macht Innenministerium zur Koalitionsbedingung

Parteichef Strache sieht viele Argumente gegen Rot-Blau – Innenministerium und Geldkürzung für Flüchtlinge als Bedingungen, Überwachung soll nicht ausgebaut werden

Die FPÖ will im Fall einer Regierungsbeteiligung auf jeden Fall den Innenminister stellen. Das betonte Parteichef Heinz-Christian Strache am Mittwoch.

Mit einem Staatssekretariat im Innenministerium werde man sich jedenfalls nicht zufriedengeben, so Strache, es müsse das Ministeramt sein. Auf welche anderen Ressorts man sich Hoffnungen mache, sei etwas, was man nur direkt in den Verhandlungen, aber nicht gegenüber den Medien thematisiere.

Rot-Blau "nur theoretisch" eine Option

Grundsätzlich sei man für Gespräche mit allen Seiten offen, Strache zählt aber mehrere Gründe auf, die gegen Rot-Blau sprechen: In einigen Themenbereichen nehme man "diametral unterschiedliche" Positionen ein. zudem habe die SPÖ einen aufrechten Parteitagsbeschluss gegen Rot-Blau, überdies habe Parteichef Christian Kern vor der Wahl angekündigt, als Zweistärkster in die Opposition gehen zu wollen. Vor allem aber, so Strache, gebe es die Usance, dass der Bundespräsident den Chef der stimmenstärksten Partei mit der Regierungsbildung beauftragt. Aus all diesen Gründen sei Rot-Blau lediglich "eine theoretische Möglichkeit".

Strache sieht nun Sebastian Kurz am Zug – er warte darauf, dass der ÖVP-Chef auf die Freiheitlichen zukomme. Als inhaltliche Bedingungen nennt er das Beibehalten der Schengengrenzen, den Ausbau der direkten Demokratie, die Abschaffung der kalten Progression und eine massive Kürzung der Mindestsicherung für Flüchtlinge.

Gegen Überwachung

Gefragt, wie man zu einem weiteren Ausbau der Überwachung stehe, wie sie die ÖVP in ihrem Sicherheitspaket vorsieht, betont Strache, dass man dem mit Sicherheit nicht zustimmen werde. So sei etwa der sogenannte Bundestrojaner etwas, was man "sehr kritisch" sehe.

Kern dementiert Differenzen mit Häupl

SPÖ-Chef Christian Kern hat Mittwochvormittag sein Vier-Augen-Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen über die anstehenden Regierungsverhandlungen absolviert. Ob es überhaupt zu Koalitionsverhandlungen mit den Freiheitlichen kommen könnte, steht für Kern ohnehin nicht fest: "Wir überqueren den Fluss, wenn wir zum Ufer kommen."

Dementiert wurden von Kern Differenzen, was die Vorgangsweise der SPÖ bezüglich möglicher Gespräche auch mit den Freiheitlichen angeht. Der SPÖ-Chef verwies auf den Beschluss der Gremien zur Aufnahme von Gesprächen mit allen Parteien, sollte man dazu eingeladen werden. Häupl unterstütze das.

Linzer Bürgermeister für Rot-Blau

Offen für Rot-Blau spricht sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) aus. "Wenn es inhaltlich passt, dann bin ich für die Option mit der FPÖ", sagte er den "Oberösterreichischen Nachrichten". Allerdings würde er eine Mitgliederbefragung "für wichtig und vernünftig" halten.

Luger, der selbst in der Stadt mit der FPÖ zusammenarbeitet, plädiert für Sondierungsgespräche sowohl mit der ÖVP als auch mit der FPÖ. Er räumt aber ein, dass die Chance auf eine rot-blaue Einigung nicht besonders groß sei.

Tirols SPÖ Chefin für Opposition

Ausgeschlossen ist Rot-Blau aus Sicht von Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik. Auch eine Koalition mit der ÖVP sei für sie "undenkbar", sie fordert den Gang in die Opposition. (Maria Sterkl, 18.10.2017)