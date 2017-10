Befreier von Raqqa nehmen hunderte IS-Kämpfer gefangen

Nach Angaben des US-Militärs haben sich zahlreiche ausländische Milizionäre ergeben – Nun muss Stadt von Sprengfallen gesäubert werden

Raqqa – Im Zuge der Befreiung der syrischen Stadt Raqqa von Jihadisten haben sich nach US-Angaben hunderte IS-Kämpfer den gegnerischen Streitkräften ergeben. Rund 400 Kämpfer der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hätten sich in den vergangenen Wochen der kurdisch-arabischen Allianz Syrische Demokratische Kräfte (SDF) ergeben, sagte der Sprecher der US-geführten Anti-IS-Koalition, Ryan Dillon.

Der Großteil dieser Jihadisten – rund 350 – hätte sich in den vergangenen Tagen ergeben. Unter ihnen seien "einige bestätigte ausländische Kämpfer". Diese seien in Gewahrsam genommen worden. Auf die US-Soldaten in Raqqa komme noch viel Arbeit zu, fügte der in Bagdad ansässige Militärsprecher am Dienstag hinzu. So müsse die Stadt von den während der Kämpfe zurückgelassenen Sprengsätzen befreit werden.

Die US-geführte Koalition unterstützt in Syrien und im Irak örtliche Einheiten im Kampf gegen den IS. In Syrien unterstützte die Koalition die monatelange Offensive der SDF zur Rückeroberung der IS-Hochburg Raqqa. Am Dienstag verkündete die kurdisch-arabische Allianz den Fall von Raqqa. Die syrische Stadt war nach der Rückeroberung der irakischen Stadt Mossul die letzte Großstadt unter IS-Kontrolle gewesen. (APA, 18.10.2015)