Soros gibt Großteil seines Vermögens in Stiftung

Insgesamt überträgt der Finanzinvestor 15,31 Milliarden Euro

New York – Der US-Milliardär George Soros hat Berichten zufolge einen Großteil seines Vermögens an seine Stiftung übertragen. Insgesamt handle es sich um 18 Milliarden Dollar (15,31 Milliarden Euro), berichteten das "Wall Street Journal" und die "New York Times" am Dienstag. Damit sei Soros' Stiftung die zweitgrößte in den USA hinter der Organisation von Microsoft-Gründer Bill Gates.

Der 87-Jährige, der in Ungarn geboren wurde, hatte ein Vermögen mit Wetten gegen das britische Pfund 1992 gemacht. Er unterstützte im Wahlkampf 2016 die demokratische Kandidatin Hillary Clinton. Soros gilt auch als scharfer Kritiker des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. (APA, 18.10.2017)