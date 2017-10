Wagenknecht und Bartsch als Linken-Fraktionsvorsitzende bestätigt

Wagenknecht wurde am Dienstagabend bei der Klausursitzung in Potsdam mit 75,4 Prozent der Stimmen gewählt, Bartsch mit 80 Prozent

Berlin – Die Bundestagsfraktion der Linkspartei wird auch in der neuen Legislaturperiode von der Doppelspitze Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch geleitet. Wagenknecht wurde am Dienstagabend bei der Klausursitzung der neuen Bundestagsfraktion in Potsdam mit 75,4 Prozent der Stimmen gewählt, Bartsch mit 80 Prozent, teilte ein Fraktionssprecher mit. Gegenkandidaten gab es nicht.

Der Wahl war ein heftiger Machtkampf mit den Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger vorausgegangen, die auch Fraktionsmitglieder sind. Beide wollten ein Erstrederecht im Bundestagsplenum erhalten und im Fraktionsvorstand mit eigenem Stimmrecht anders als bisher mitentscheiden können. Daraufhin warf Wagenknecht den Parteivorsitzenden unfaires Verhalten vor und drohte mit ihrem Rückzug, sollten die Anträge durchkommen.

Nach stundenlangen Debatten einigte sich die Fraktion darauf, den beiden Parteivorsitzenden ein herausragendes Rederecht zuzugestehen. Allerdings haben im Konfliktfall nach wie vor die Fraktionsvorsitzenden das Recht, in Bundestagsdebatten als erste für die Linke das Wort zu beanspruchen.

Neu ist, dass die Parteivorsitzenden nun als zweite Redner auftreten können – also noch vor den Fachpolitikern, wie es bislang Usus war. Nicht durchsetzen konnten sich Kipping und Riexinger mit der Forderung nach einem Stimmrecht im Fraktionsvorstand.

Wagenknecht ist die Repräsentantin des radikalsozialistischen Flügels der Linken, der einen weitgehenden gesellschaftlichen Umbau anstrebt und in der SPD vor allem einen Gegner sehen. Bartsch steht für die vor allem in Ostdeutschland starken Pragmatiker, die Regierungsbündnissen aufgeschlossen gegenüberstehen und ein vergleichsweise entspanntes Verhältnis zur SPD pflegen.

Kipping steht für den sogenannten dritten Weg, eine Strömung, die sich von beiden Flügeln abgrenzt. Kipping und Rixinger waren bereits vergangenen Dezember mit dem Vorhaben gescheitert, die Wahlkampf-Doppelspitze Wagenknecht/Bartsch zu verhindern. (Reuters, 18.10.2017)