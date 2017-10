Aktuelle Wissenschaftstermine

Wissenschaft und Verantwortung: Gesellschaftliche Herausforderungen durch die molekularbiologische Methode CRISPR/Cas9, auch als Gen-Schere bekannt, stehen im Zentrum einer Konferenz, die von mehreren Departments der Universität Wien organisiert wird – unter Beteiligung u. a. des Konrad-Lorenz-Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung der Vetmed Wien. Das Symposium findet am 19. und 20. Oktober im Billrothhaus, Frankgasse 8, in Wien statt.

Link

rri.univie.ac.at

Offene Ministerien: Am Nationalfeiertag laden Bildungs- und Wissenschaftsministerium wieder zum Tag der offenen Tür. Im Palais Starhemberg am Minoritenplatz gibt es am 26. 10. etwa eine Wetter-App speziell für Feuerwehrmitglieder oder 3D-Druckverfahren für Getränke zu sehen.

Link

www.bmwfw.gv.at

(18.10.2017)