Ehe für alle vor dem Höchstgericht: Österreichs Widersprüche

Der Verfassungsgerichtshof bekundet schwere Bedenken gegen den Ehe-Ausschluss lesbischer und schwuler Paare

Um Österreich mit seinen Widersprüchen darzustellen, könnte das Timing für den Prüfbeschluss des Verfassungsgerichtshofes nicht besser gewählt sein. Zwei Tage nach der Nationalratswahl, bei der mit der ÖVP und der FPÖ zwei Parteien, die mit Homosexuellenrechten so ihre Probleme haben, massiv gestärkt wurden, verkündet das höchste Gericht der Republik, dass es schwere Bedenken gegen den Ehe-Ausschluss lesbischer und schwuler Paare hat.

Und nicht nur das: Sollten sie in den kommenden Sessionen für die Öffnung der Ehe entscheiden, schlagen die Verfassungsrichter vor, die 2009 für homosexuelle Paare eingeführten eingetragenen Partnerschaften wieder abzuschaffen. Begründung: Hat das Höchstgericht einmal festgestellt, dass eine Verpartnerung Nachteile gegenüber einer Ehe mit sich bringt, so fehlt jede sachliche Begründung für ein eigens für gleichgeschlechtliche Paare geschaffenes Rechtsinstitut. Dieses habe möglicherweise gar einen "diskriminatorischen Effekt".

Für ÖVP und FPÖ sind diese Argumente ein rotes Tuch. Die Verpartnerung sei für Lesben und Schwule das Ende der Fahnenstange, ließ ÖVP-Chef Sebastian Kurz im Wahlkampf mehrfach wissen, eine Eheöffnung sei unnötig. Die FPÖ wiederum lehnt in ihrem Parteiprogramm "ein eigenes Rechtsinstitut für gleichgeschlechtliche Beziehungen" überhaupt ab. Das sind Positionen, die mit den in der Bevölkerung vorherrschenden Ansichten wenig gemein haben: Laut Umfragen sagt in Österreich seit Jahren eine Mehrheit Ja zur Ehe für alle.

Neu ist das nicht: Seit Jahrzehnten war in Österreich jeder Fortschritt für Homosexuelle nur durch Höchstrichtersprüche möglich. Doch nun haben jene, die bei diesem wichtigen gesellschaftspolitischen Thema gegen den Willen der Mehrheit sprechen, die politische Mehrheit. (Irene Brickner, 17.10.2017)