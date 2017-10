TV- und Radiotipps für Mittwoch, 18. Oktober

Wildschweinalarm auf Usedum, Wahldiskussion, Menschen & Mächte über Ruth Mayenburg, "Ausländer rein!" heißt es bei Sandra Maischberger, Sehnen und Schmachten bei Rosamunde Pilcher

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Sturmschaden – Wer haftet für Selbstbehalt? Während eines Sturms hat sich ein Geräteschuppen aus seiner Verankerung gelöst und ist auf ein geparktes Auto gefallen. Der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 4500 Euro. Dieser wurde zwar von der Versicherung übernommen, die Autobesitzerin muss aber 300 Euro Selbstbehalt übernehmen. Sie meint nun, dass der Eigentümer des Geräteschuppens dafür haftet. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Jäger ohne Chance Wildschweinalarm auf Usedom: In Rotten kommen sie nachts aus Polen über die Grenze und pflügen vor allem Maisfelder regelrecht um. Danach kehren die cleveren Tiere nach Polen zurück. Dort werden sie nicht bejagt und sogar von Touristen mitten in der Stadt gefüttert. Über den Frust der Bauern, der den polnischen Nachbarn erstaunlich egal zu sein scheint. Bis 20.15, Arte

20.15 HERZSCHERZ

Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley (D 2017, Marco Serafini) Neue Folge, neues Glück, und es passiert wieder einiges im Pilcher-Land: Ein Kronleuchter erschlägt beinahe die charismatische Schauspielerin Anjali Cassley. Beschwörend spricht sie von einem Omen. Offenbar will ihr verstorbener Mann verhindern, dass sie auf Geheiß ihrer indischen Mutter eine arrangierte Ehe mit dem betuchten Geschäftsmann Jennings eingeht. Für alle, denen in diesen Tagen der Sinn nach Eskapismus steht. Bis 21.50, ORF 2

foto: orf

20.15 DISKUSSION

Wahl 17: Österreich hat gewählt ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher lädt zur Diskussion mit der früheren ÖVP-Außenministerin Ursula Plassnik, dem schwarz-blauen Justizminister von 2000 bis 2004, Dieter Böhmdorfer, dem ehemaligen Neos-Abgeordneten Niko Alm, dem Grünen Johannes Voggenhuber sowie SPÖ-Politiker Josef Cap. Bis 21.50, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Erdbeben-Jäger Die Dokumentation zeigt, wie eine Gruppe von Wissenschaftern im August 2016, im Anschluss an das verheerende Beben von Amatrice, Einsichten gewann, die bisher noch nie möglich gewesen waren. Denn die folgenden Monate steckten für sie voller Überraschungen. Bis 21.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Blaues Blut und rote Fahnen – Ruth Mayenburg – Lebensgeschichte einer Kommunistin Robert Gokl zeichnet das Porträt einer selbstbewusst-kämpferischen Frau, in dem sich ein halbes Jahrhundert österreichischer Zeitgeschichte spiegelt, in zum Teil bisher unbekannten privaten und öffentlichen Archivaufnahmen, Interviews mit Nachkommen Mayenburgs und internationalen Historikern. Bis 23.25, ORF 2

22.45 TALK

Menschen bei Maischberger: Ausländer rein! Was bringt ein Einwanderungsgesetz? Mit Wolfgang Bosbach (CDU), Volker Beck (B' 90/Grüne), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Sevim Dagdelen (Die Linke) und Ruud Koopmans (Migrationsforscher).

Bis 0.00, ARD

23.25 REPORTAGE

Weltjournal +: Chruschtschow – Reise zum Feind Chruschtschows USA-Reise 1959 dokumentieren verschollen geglaubtes Archivmaterial, Chruschtschows eigene Tonbandaufzeichnungen sowie Radio- und TV-Berichte von einst. Eine menschliche und sehr politische Geschichte über einen historischen Besuch auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Bis 0.15, ORF 2

0.20 TALK

The Tonight Show Gäste von John Oliver sind Hollywood-Aktrice Kate Winslet und der Serien-Schauspieler Milo Ventimiglia (This Is Us). Bis 1.00, One