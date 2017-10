Schweden im Playoff-Kracher gegen Italien

Die Schweiz bekommt mit Nordirland den vermutlich leichtesten Gegner zugelost. Kroatien trifft auf Griechenland, Dänemark auf Irland

Der viermalige Weltmeister Italien muss auf dem Weg zur WM 2018 in Russland an Schweden vorbei. Das ergab die Auslosung der Playoffs am Dienstag in Zürich. Bei den Spielen zwischen 9. und 14. November müssen die Italiener zunächst auswärts antreten.

Die Schweiz, das in der Fifa-Weltrangliste bestplatzierte Playoff-Team, muss gegen Nordirland ebenfalls zunächst auswärts antreten. Kroatien trifft auf Griechenland. Dänemark spielt gegen Irland. (sid, 17.10.2017)

Überblick über die vier Play-off-Duelle der europäischen Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland:

Schweden – Italien

Kroatien – Griechenland

Dänemark – Irland

Nordirland – Schweiz

Die Hinspiele finden vom 9. bis 11. November, die Rückspiele vom 12. bis 14. November statt.

Modus: Die vier Sieger qualifizieren sich für die WM 2018 in Russland. Bei unentschiedenem Gesamtstand zählen die auswärts erzielten Tore doppelt. Steht nach dem Rückspiel kein Sieger fest, kommt es zu einer Verlängerung und – falls nötig – zu einem Elfmeterschießen.

Bereits fix qualifiziert: Russland (Gastgeber), Deutschland (Titelverteidiger), Belgien, England, Spanien, Polen, Serbien, Island, Portugal, Frankreich