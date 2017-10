Wiener Traditionslokal Eden Bar ist pleite

14 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen

Wien – Das Wiener Innenstadtlokal Eden Bar ist insolvent. Über das Vermögen der Bar in der Lilienfeldgasse wurde ein Sanierungsverfahren am Wiener Handelsgericht eröffnet, teilte der Kreditschutzverband am Dienstag mit.

Laut der Aussendung waren Baustellen unmittelbar vor dem Lokal der Grund für Einbußen im Geschäft. Diese konnten "durch Umstrukturierungsmaßnahmen und die Einführung von zahlreichen Veranstaltungen wie Liedabenden, Kabarett- und Musikveranstaltungen" wettgemacht werden. Dennoch schlitterte das Lokal in die Pleite. Aktiva von 40.000 Euro stehen Passiva in der Höhe von 400.000 Euro gegenüber. Von der Insolvenz sind 14 Mitarbeiter betroffen.

Traditionsreiche Geschichte

Die traditionsreiche Bar wurde 1919 von der Opernsängerin Emmy Stein erworben, die ihr auch ihren heutigen Namen verlieh. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Stein der Besitz entzogen, erst nach dem Krieg bekam die Opernsängerin die Bar zurück. Bis heute wechselte das Lokal mehrfach den Besitzer: 1953 erwarb Gabor Kenézy die Bar, von 1974 bis zu seinem Tod 2005 war "Nachtclubkönig" Heinz Werner Schimanko der Besitzer. Seither führen Schimankos älteste Tochter Michaela Schimanko und Heinz Rüdiger-Schimanko das Lokal. Die Wiener Kultbar wurde von Berühmtheiten wie Romy Schneider, Zsa Zsa Gabor und Liz Taylor besucht. (red, 17.10.2017)