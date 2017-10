Google und Amazon drängen ins Kreditgeschäft

Vor allem Klein- und Mittelbetriebe wollen die Internetgiganten als Zielgruppe erreichen

New Jersey – Auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern haben die Internetriesen Google und Amazon die Kreditvergabe an Klein- und Mittelbetriebe für sich entdeckt. Karen Mills, ehemalige Beraterin für klein- und mittelständische Unternehmen in der Obama-Regierung, erklärte dem Nachrichtensender CNBC, dass beide Global Player entsprechend gut aufgestellt seien und auf dem Weg, diesen Markt künftig zu dominieren.

Amazon hat nach eigenen Angaben allein zwischen Juli 2016 und Juni 2017 eine Milliarde Dollar an Mittelstandskrediten für mehr als 20.000 Händler in den USA, Japan und Großbritannien lockergemacht und plant zudem einen Ausbau des Geschäfts. Dafür nutzt der Online-Riese das 2012 gestartete Kreditprogramm "Amazon Lending", das bis dato Kredite in der Höhe von mehr als drei Milliarden Dollar vergeben hat.

Mills erkennt in den Expansionsplänen von Google und Amazon wachsenden Druck im Wettbewerb auf Banken und Kredithäuser, die das KMU-Kreditsegment traditionell bedienen. Sie erwartet, dass die beiden Konzerne den Markt umkrempeln, etablierte Kreditgeber verdrängen und zu den führenden Anbietern der Branche aufsteigen, berichtet Pressetext Österreich.

Wachsende Online-Konkurrenz

Die Online-Kreditvergaben haben sich mittlerweile zu einem Kerngeschäft für Fintech-Unternehmen wie Lending Club entwickelt, über deren Plattformen Investoren direkt Geld an KMUs verleihen können. Aktuell wird in den USA über staatliche Regelungen für Fintech-Unternehmen debattiert, um für mehr Transparenz und einen fairen Wettbewerb mit den Banken zu sorgen. In Bezug auf Google und Amazon gibt Mills, die nun an der Harvard Business School tätig ist, zu bedenken, dass beide Konzerne enorm viel über an Kreditdeals beteiligte Akteure wissen. (red, 17.10.2017)