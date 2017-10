Airbus bildet mit Bombardier Allianz gegen Boeing

Airbus übernimmt die Hälfte des kanadischen Programmbetreibers für die Mittelstreckenflugzeuge der C-Serie

Paris/Montreal – Der europäische Flugzeugbauer Airbus schmiedet eine neue Allianz gegen den US-Konkurrenten Boeing: Airbus steigt bei dem kanadischen Hersteller Bombardier mehrheitlich in das Mittelstreckenflieger-Programm ein, wie beide Unternehmen in der Nacht zu Dienstag bekannt gaben. Boeing kritisierte den Zusammenschluss scharf.

Laut dem Abkommen übernimmt Airbus 50,01 Prozent an dem kanadischen Programmbetreiber für die Mittelstreckenflugzeuge der C-Serie. Weitere 31 Prozent verbleiben bei Bombardier, 19 Prozent bei der Regierung der Provinz Québec.

100 bis 150 Plätze

Bombardiers C-Serie mit 100 bis 150 Plätzen vervollständigt das Angebot von Airbus im Mittelstreckensektor, in dem der A320 mit 140 bis 200 Plätzen rangiert. Der europäische Flugzeugbauer muss kein neues Geld in die Hand nehmen, da die Entwicklung der C-Serie weitgehend abgeschlossen ist. Die Produktion bleibt auch künftig in Kanada beheimatet.

Airbus-Chef Tom Enders sprach von einer Win-win-Vereinbarung. Er habe "keinen Zweifel, dass unsere Zusammenarbeit mit Bombardier die Verkäufe und den Wert dieses Programms enorm steigern werden". Bombardier-Chef Alain Bellemare nannte Airbus einen perfekten Partner für sein Unternehmen.

"Zweifelhafte" Vereinbarung

Ein Boeing-Sprecher nannte die Vereinbarung dagegen "zweifelhaft". Mit Airbus und Bombardier schlössen sich "zwei Mitbewerber zusammen, die in großem Ausmaß von staatlichen Subventionen profitieren", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Die Annäherung erfolgt vor dem Hintergrund eines Handelskriegs zwischen Bombardier und den US-Behörden. Diese haben dem kanadischen Konzern für den Verkauf der Flugzeuge CS100 und CS300 in die USA eine 80-prozentige Anti-Dumping-Steuer sowie einen Strafzoll von 220 Prozent auferlegt. Boeing wirft Bombardier vor, die C-Serie mit Hilfe unfairer Subventionen zu bauen und die Maschinen billig in die Vereinigten Staaten zu verkaufen.

Rentabilität der C-Serie steigern

Die Vereinbarung zwischen Airbus und Bombardier dürfte die Rentabilität der C-Serie steigern. Bombardier hat seit eineinhalb Jahren keine neuen Aufträge für die Mittelstreckenflieger erhalten. Außerdem könnte Bombardier von den weltweiten Vertriebsstrukturen seines europäischen Partners profitieren.

Airbus legte nach Bekanntwerden des Zusammenschlusses an der Börse deutlich zu. In Paris stieg der Kurs zwischenzeitlich um knapp drei Prozent auf 79,33 Euro. (APA, 17.10.2017)