Wird in Ihrer Familie über Politik diskutiert?

Junge Menschen sind an Politik nicht interessiert, lautet ein gängiges Klischee. Wie schaut das Interesse bei Ihrem Kind aus?

Seit zehn Jahren dürfen junge Menschen ab 16 Jahren in Österreich nun wählen. Das Interesse an Politik ist seit damals bei Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren deutlich gestiegen. Junge Frauen sind im Schnitt politisch weniger interessiert als junge Männer, und 85 Prozent gaben vor der Wahl an, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, so eine dem STANDARD vorliegende Studie im Auftrag des Parlaments über "ErstwählerInnen bei der Nationalratswahl 2017". Das Ergebnis der Nationalratswahl zeigt, dass bei den Wählerinnen und Wählern bis 29 Jahren die FPÖ mit 30 Prozent auf Platz eins liegt, die ÖVP 28 Prozent erreicht hat und die SPÖ den dritten Platz mit 17 Prozent belegt.

Vorbereitung vs. mangelndes Interesse

Vielfach wird darüber diskutiert, ob 16-Jährige überhaupt reif genug sind und genug politisches Verständnis mitbringen, um zu wählen . User "Comyu" erzählt, wie er sich auf seine erste Wahl vorbereitet hat:

Kein Interesse an Politik und keine eigenständige Meinung attestiert User "Pythia" den Jungwählern:

Interessiert sich Ihr Kind für Politik?

Wie sehr prägt Sie die familiäre politische Einstellung in Ihrem Wahlverhalten? Diskutieren Sie in der Familie über Politik? Gibt es Themen, die tabu sind? Wie wird mit völlig gegensätzlicher politischer Haltung in Ihrer Familie umgegangen? Haben Ihre Teenagerkinder von Ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht? (haju, 18.10.2017)