Mexikaner setzen Abgang von A1-Chefin durch

Der Konflikt um die Rolle des Österreich-Geschäfts ist beendet. Margarete Schramböck verlässt die Telekom

Wien – Jetzt ist es so weit: Lange wurde über den Abgang von Margarete Schramböck als A1-Chefin spekuliert, am Dienstag wurde die Trennung von der Telekom Austria bestätigt. Der Exit der Österreicherin gilt auch als Schwächung österreichischer Interessen im Ringen mit dem Großaktionär América Móvil.

Der von den Mexikanern entsandte Telekom-Chef Alejandro Plater hatte in den letzten Jahren mehrere Schritte gesetzt, um die von Schramböck verantworteten Österreich-Agenden enger an die Leine zu nehmen oder gar auszuhöhlen, wie Kritiker monierten. Unter anderem hatte ein Plan vorgesehen, A1 in eine GmbH umzuwandeln und damit die seit eineinhalb Jahren amtierende Österreicherin weisungsgebunden zu machen. Auch die Herauslösung des Großkundengeschäft und/oder der Netzinfrastruktur soll schon angedacht worden sein.



Jüngster Anlass für die Querelen war die Gesellschaft A1 Digital, die direkt an der Holding hängt und auch der von Schramböck geführten A1 Digitalgeschäft abluchst. Der Abgang von Aufsichtsratsvize Ronny Pecik gilt zudem als Schwächung der österreichischen Managerin.

Zudem hat sich die von Schramböck geholte A1-Personalchefin Sabine Bothe von dem teilstaatlichen Unternehmen verabschiedet. An der Spitze der Telekom-Austria-Tochter wurde vorübergehend A1-Technikvorstand Marcus Grausam installiert.

"Wesentlich zum Erfolg beigetragen"

Plater kommentiert den Abgang in einer Aussendung so: "Margarete Schramböck hat wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und gemeinsam mit mir und dem Leadership-Team die Basis für die weiteren Schritte der Transformation des Konzerns gelegt. Mit ihrem Wissen über Digitalisierung und ihren Management-Skills war sie ein wichtiges Mitglied des Leadership-Teams. Wir bedanken uns und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft." (red, 17.10.2017)