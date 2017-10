30 Millionen Fragen auf wahlkabine.at beantwortet

1,2 Millionen Mal wurden die Positionen mit denen der Parteien verglichen – Fokus auf Jugend – Projektbetreiber fordern Sicherstellung der Finanzierung

Wien – 30 Millionen Mal wurde eine der 26 Fragen auf wahlkabine.at beantwortet und 1,2 Millionen Interessierte haben ihre eigenen Positionen mit jenen der Parteien verglichen, so die Bilanz der Betreiber des Projekts nach der Nationalratswahl 2017. Ein besonderer Fokus lag auf der Einbindung von Jugendlichen in den politischen Diskurs, teilte die Politikorientierungshilfe am Dienstag mit.

"Es war schwierig für die Wählerinnen und Wähler, sich über die programmatischen Angebote der Parteien zu informieren", erklärte Mitinitiator Konrad Becker angesichts des schmutzigen Wahlkampfs und der Zuspitzung auf die Spitzenkandidaten. Wahlkabine.at kooperierte dieses Mal mit der Bundesjugendvertretung, ein Schwerpunkt seien Jugend-Themen gewesen. So wurden explizit Fragen wie die Einführung einer Kindergrundsicherung oder eines Mindestlohns für Praktika zum Thema gemacht.

Wahlkabine.at sei unverzichtbar, so Becker mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Salzburg, Niederösterreich und Kärnten und die Wahlen zum Europäischen Parlament 2019. Die politischen Verantwortungsträger seien daher gefordert, eine entsprechende Finanzierung sicherzustellen, um unabhängige und sachgerechte Information sicherzustellen, so die Forderung der Plattform. Wahlkabine.at gibt es seit mittlerweile fünfzehn Jahren. (APA, 17.10.2017)