An der Uni Graz startet Lehrgang zu Wirtschaftsrecht

Klarer Fokus des Masterlehrgangs ist die anwendungsorientierte Vermittlung von Wirtschaftsrecht, insbesondere von privatem Wirtschaftsrecht und Steuerrecht

Komplexe Lebenssachverhalte aus verschiedenen wirtschaftsrechtlichen Perspektiven methodisch einwandfrei zu analysieren, rechtswissenschaftliche Argumentationsstrukturen zu entwickeln und mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zu kombinieren sind die Lerninhalte des neuen Masterstudiums LL.M.. Schlüsselqualifikationen, wie Verhandlungstechniken, Legal English oder Grundlagen der Vertragsgestaltung werden praxisnah vermittelt.

Der Weiterbildungslehrgang richtet sich sowohl an Juristen als auch Betriebswirte. Um den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Teilnehmer Rechnung zu tragen, sind zu Beginn des Lehrgangs unterschiedliche Module für Juristen und Betriebswirte vorgesehen. "In der Praxis sind Betriebswirtschaft und Recht schwer zu trennen. Um wechselseitiges Verständnis und damit auch funktionierende Problemlösungsansätze zu entwickeln, sind AbsolventInnen der Rechtswissenschaften und AbsolventInnen der Betriebswirtschaftslehre gut beraten, in der jeweils anderen Disziplin über solide Grundkenntnisse zu verfügen und sie in den wirtschaftsnahen Spezialgebieten zu vertiefen", sagt Tina Ehrke-Rabel, wissenschaftliche Leiterin des Lehrgangs.

Zwei Starttermine

Der LL.M. Wirtschaftsrecht baut auf den bereits jahrelang bestehenden Universitätslehrgang Rechnungswesen für Juristen auf. So gibt es im Jahr 2018 bereits im Frühjahr einen Starttermin für Personen mit umfangreichen wirtschaftsrechtlichen Vorerfahrungen. Im Herbst 2018 startet dann der gesamte Lehrgang. (red)